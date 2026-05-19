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Loyer mensuel de des bureaux en Municipalité de Budva, Monténégro

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3 propriétés total trouvé
Bureau 32 m² dans Budva, Monténégro
Bureau 32 m²
Budva, Monténégro
Chambres 1
Surface 32 m²
Bureaux à louer dans le complexe "The Old Bakery" à Budva. Cette unité spacieuse est située …
$586
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Bureau 654 m² dans Becici, Monténégro
Bureau 654 m²
Becici, Monténégro
Surface 654 m²
Caractéristiques de l'immobilier: Les locaux commerciaux sont situés à l'entrée du complexe …
$11,411
par mois
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Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Bureau 78 m² dans Boreti, Monténégro
Bureau 78 m²
Boreti, Monténégro
Surface 78 m²
Caractéristiques de l'immobilier: Les locaux commerciaux sont situés au premier étage d'un i…
$2,329
par mois
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
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