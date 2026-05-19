Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Budva
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la montagne en Municipalité de Budva, Monténégro

;
Budva
13
Katun Rezevici
6
Sveti Stefan
10
Blizikuce
3
Montrer plus
2 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Lapcici, Monténégro
Villa 1 chambre
Lapcici, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 1
Situé à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva, Villa à Lapcici offre le mélange…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 15 chambres dans Becici, Monténégro
Villa 15 chambres
Becici, Monténégro
Chambres 15
Nombre de salles de bains 12
Surface 350 m²
Sol 3
Nous sommes heureux de vous présenter une offre exclusive pour la location d'une villa situé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipalité de Budva

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Realting.com
Aller