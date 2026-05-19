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Loyer mensuel de hôtels en Municipalité de Budva, Monténégro

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Budva
3
3 propriétés total trouvé
Hôtel 1 600 m² dans Budva, Monténégro
Hôtel 1 600 m²
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 18
Chambres 18
Surface 1 600 m²
If you’re looking for a luxurious long-term rental property near Budva and Sveti Stefan, the…
$22,016
par mois
T.V.A.
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Hôtel 1 600 m² dans Budva, Monténégro
Hôtel 1 600 m²
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 18
Surface 1 600 m²
Si vous êtes à la recherche d'une luxueuse propriété de location à long terme près de Budva …
$22,016
par mois
T.V.A.
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Hôtel 440 m² dans Budva, Monténégro
Hôtel 440 m²
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 440 m²
Un hôtel-boutique de trois niveaux entièrement rénové est disponible pour une location à lon…
$1
par mois
T.V.A.
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