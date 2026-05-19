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avec garage Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Municipalité de Budva, Monténégro

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Budva
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Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Becici, Monténégro
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Becici, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 52 m²
🔥 BECICI — 350 m to the sea! 🔥 Duplex 52 m² — two levels, sea, air, thrill! ID-587 1 bedro…
$132,448
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Agence
ATI Real Estate
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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