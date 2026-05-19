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Demeures à vendre en Municipalité de Budva, Monténégro

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2 propriétés total trouvé
Manoir 5 chambres dans Buljarica, Monténégro
Ruban Prix ​​réduit
Manoir 5 chambres
Buljarica, Monténégro
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 752 m²
Nombre d'étages 3
Incomplete house on the Cliff for sale in Buljarica, Montenegro. Directly from the owner. …
$637,583
T.V.A.
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Vendeur particulier
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Manoir 6 chambres dans Budva, Monténégro
Manoir 6 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 3
Il n'y a pas de lien direct entre les deux.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
$1,30M
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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