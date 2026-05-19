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Entreprise à vendre en Municipalité de Budva, Monténégro

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Budva
3
Becici
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12 propriétés total trouvé
Entreprise établie 339 m² dans 13 Monsiberia, Monténégro
Entreprise établie 339 m²
13 Monsiberia, Monténégro
Chambres 9
Nombre de salles de bains 10
Surface 339 m²
Nombre d'étages 4
Nous vous proposons à la vente une maison de deux étages dans le village de Dobra Water. A s…
$3,17M
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Entreprise établie 650 m² dans Budva, Monténégro
Entreprise établie 650 m²
Budva, Monténégro
Chambres 11
Nombre de salles de bains 11
Surface 650 m²
Nombre d'étages 4
$3,08M
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Entreprise établie 957 m² dans Buljarica, Monténégro
Entreprise établie 957 m²
Buljarica, Monténégro
Chambres 11
Nombre de salles de bains 11
Surface 957 m²
Nombre d'étages 4
$2,70M
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International Property AlertInternational Property Alert
Entreprise établie 317 m² dans Budva, Monténégro
Entreprise établie 317 m²
Budva, Monténégro
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 317 m²
Sol 2/2
Imaginez un matin où la lumière du soleil pénètre doucement à travers les fenêtres panoramiq…
$1,29M
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Entreprise établie 600 m² dans Becici, Monténégro
Entreprise établie 600 m²
Becici, Monténégro
Chambres 15
Nombre de salles de bains 15
Surface 600 m²
Nombre d'étages 4
$1,76M
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Entreprise établie 795 m² dans Becici, Monténégro
Entreprise établie 795 m²
Becici, Monténégro
Chambres 17
Nombre de salles de bains 17
Surface 795 m²
Nombre d'étages 3
$1,06M
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Entreprise établie 200 m² dans Rafailovici, Monténégro
Entreprise établie 200 m²
Rafailovici, Monténégro
Chambres 10
Nombre de salles de bains 8
Surface 200 m²
Nombre d'étages 4
$879,225
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Entreprise établie 823 m² dans Becici, Monténégro
Entreprise établie 823 m²
Becici, Monténégro
Nombre de pièces 17
Chambres 17
Nombre de salles de bains 17
Surface 823 m²
Nombre d'étages 5
Nous vous proposons à la vente un appartement de 72 m2 avec deux chambres, situé dans un nou…
$2,46M
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Entreprise établie 1 100 m² dans Buljarica, Monténégro
Entreprise établie 1 100 m²
Buljarica, Monténégro
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 4
$2,58M
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Entreprise établie 1 490 m² dans Becici, Monténégro
Entreprise établie 1 490 m²
Becici, Monténégro
Surface 1 490 m²
Nombre d'étages 5
$2,81M
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Entreprise établie 600 m² dans Boreti, Monténégro
Entreprise établie 600 m²
Boreti, Monténégro
Chambres 8
Surface 600 m²
Mini hôtel à Becici. L'hôtel se distingue avantageusement par un bon emplacement, dans un en…
$1,34M
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Entreprise établie 215 m² dans Budva, Monténégro
Entreprise établie 215 m²
Budva, Monténégro
Surface 215 m²
Prix ​​sur demande
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