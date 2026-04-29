Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Budva, Monténégro

;
propriété commerciale
130
restaurants
7
hôtels
59
des bureaux
11
Montrer plus
Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Entreprise établie 215 m² dans Budva, Monténégro
Entreprise établie 215 m²
Budva, Monténégro
Surface 215 m²
La villa de trois étages est située à Budva, à 10 minutes à pied de la plage slave de la vie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Entreprise établie 650 m² dans Budva, Monténégro
Entreprise établie 650 m²
Budva, Monténégro
Chambres 11
Nombre de salles de bains 11
Surface 650 m²
Nombre d'étages 4
Un magnifique hôtel dans la ville de Budva. Il est situé dans un excellent endroit, protégé …
$3,08M
Laisser une demande
Entreprise établie 317 m² dans Budva, Monténégro
Entreprise établie 317 m²
Budva, Monténégro
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 317 m²
Sol 2/2
Imaginez un matin où la lumière du soleil pénètre doucement à travers les fenêtres panoramiq…
$1,29M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller