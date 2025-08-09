Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  Realting.com
  2. Monténégro
  3. Boreti
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Boreti, Monténégro

118 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 3/4
Appartement dans un complexe fermé, avec une place de parking dans un garage fermé, avec une…
$186,442
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Surface 98 m²
Budva Riviera, quartier Becici. Appartement de deux chambres dans une maison de club de sept…
$350,652
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Budva, cet appartement fait partie d'un…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 3 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Sol 4/6
Fully equipped and furnished apartment in an elite apartment complex in Becici, only 550 met…
$587,861
Penthouse 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 233 m²
Sol 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Bienvenue dans votre retraite moderne au cœur de Becici, Budva. Cet appartement d'une chambr…
$239,561
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 2/3
L'appartement a une superficie de 54m2 (selon les documents 39m2). Structure de l'appartemen…
$101,254
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 502 m²
Apartments in the villa (A2/V3): 2 bedrooms, 271 sq.m. + 231 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$3,56M
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 79 m²
Sol 5
VenteId 207🏠Appartement de 2 chambres à vendre dans le complexe Elia Residences, Becici.Supe…
$312,155
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Nous portons à votre attention des appartements dans un nouveau complexe résidentiel à Becic…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Boreti, Monténégro
Appartement
Boreti, Monténégro
Surface 28 m²
#Prodajagarsonjere_Becici ID127д 📍Prodaja garsonjere u Bečićima Površina 28 kvadratnih met…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Boreti, Monténégro
Appartement
Boreti, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Nous présentons à votre attention des appartements luxueux dans un nouveau complexe moderne …
$1
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
A vendre est un bel appartement d'une chambre situé dans le pittoresque village de Becici su…
$187,198
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 5/5
L'appartement est dans un nouveau bâtiment au 5ème étage avec une superficie totale de 43m2,…
$157,243
Condo 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Condo 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 3/5
text
$143,212
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 4/10
Appartement dans le complexe résidentiel d'Acacia au 4ème étage, un appartement d'une chambr…
$156,159
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Surface 41 m²
Budva Riviera, quartier Becici. Nouveau appartement avec une chambre dans un quartier pratiq…
$168,679
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Un appartement de deux chambres est vendu, situé dans le village de Bechichi, sur le territo…
$109,030
Appartement 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 3 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 229 m²
A vendre un appartement de quatre chambres, d'une superficie totale de 229m2 dans un complex…
$1,50M
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 1/5
#Vendre #BeciciNuméro d'identification 412🏠 A vendre appartement avec 2 chambres à Budva, qu…
$275,972
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Sol 3/3
Appartement de 2 chambres à vendre dans le quartier Boreti, Budva opshtina. Superficie - 71m…
$156,822
Appartement 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 3 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Appartements à vendre dans une maison neuve, qui est situé dans le village touristique popul…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Nouvelle maison résidentielle dans le village de Becici, à seulement 450 mètres de la mer. …
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Ivanovici est un village près de Budva, non loin du célèbre hôtel Splendid et de la longue p…
$152,059
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
A vendre est un appartement de deux chambres situé dans le village de Becici, sur le territo…
$120,060
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Nombre d'étages 6
text
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 3 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
VenteNuméro d'identification 533🏠 Appartement à vendre avec 3 chambres et 2 salles de bains …
$325,491
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 59 m²
Square:   46.16 m2+ 13m2 (terrace) – 108 500 € 39,12 m2+13m2 (terrace) – 95 500 € Hous…
$111,081
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Appartement meublé et équipé à vendre dans le quartier de Boreti. Non loin de l'Hôtel Medite…
$264,268
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Le complexe résidentiel est situé sur une péninsule de conifères où Budva borde Becici. En p…
$327,814
