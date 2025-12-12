Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Blizikuce, Monténégro

26 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Villa moderne vue sur la mer à BlizikućeCette élégante villa contemporaine offre un mélange …
$577,312
T.V.A.
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Vivez l'épitome de la vie en bord de mer avec cette villa exceptionnelle en construction à B…
$1,24M
Villa 5 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 5 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 5
Une villa à vendre à Tudorovići dans un luxueux complexe fermé à 15 minutes de la ville de B…
$1,74M
AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
A vendre sont deux villas impressionnantes situées séparément. Chacun d'eux offre les caract…
$994,251
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
A quelques minutes du célèbre Sveti Stefan, dans l'environnement serein et verdoyant de Bliz…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Villa 4 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 580 m²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35M
Villa 5 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Villa 5 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Cette villa de trois niveaux fait partie d'un complexe de trois villas, situé près de Drobni…
$1,40M
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
A stunning villa for sale in the village of Tudorovichi, next to the island of St. Stefan, 1…
$2,74M
Villa 5 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 5 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 250 m²
Zone résidentielle : 250m2Superficie : 650m2Chambres: 5Salles de bains: 5+2 toilettesClimati…
$1,51M
VernaVerna
Villa 5 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Villa 5 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 5
Surface 450 m²
La superficie totale de 450 mètres carrés.m. La superficie du terrain est de 1000 mètres carrés.m.
$976,815
Villa 7 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 7 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 7
A vendre: villas luxueuses avec vue imprenable actuellement en construction à Budva, Bliziku…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
"Carsko Selo" est un complexe résidentiel de 36 villas exclusives avec une vue panoramique i…
$644,667
Villa 6 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 6 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 13
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 496 m²
Superficie de la villa: 496 m2Surface terrain : 1732 m2Chambres: 6Salles de bains: 5 + 2Pisc…
$3,41M
Villa 5 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 5 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 632 m²
Plus Villa luxueuse avec des finitions complètes à l'extérieur et à l'intérieur, sur la côte…
$2,41M
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Monténégro. Vraiment. Le bonheur🌏🇲🇪Villa de luxe de trois niveaux Classa Lux dans le village…
$2,58M
Villa 2 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 2 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 7
Chambres 2
Nombre de salles de bains 5
Surface 420 m²
Zone résidentielle : 420m2Superficie : 700m2Chambres à coucher: 4Salles de bains: 5 + 1 toil…
$1,61M
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Deux villas de 114 m2 chacune à Blizikuce, Budva. Chaque villa dispose d'un parking, d'une p…
$565,998
Villa 5 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 5 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 5
Villa à vendre à Tudorovići dans un complexe fermé de luxe à 15 minutes de la ville de Budva…
$1,86M
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Immobilier, MonténégroA vendre: Une villa de luxe en construction, située dans le village ex…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
Nombre d'étages 2
A vendre sont deux villas impressionnantes situées séparément. Chacun d'eux offre les caract…
$994,251
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa exclusive neuve à vendre! Cette propriété impressionnante couvre une superficie de 600…
$3,51M
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une villa de luxe récemment construite d'une superficie brute de 400 m2 est à vendre à Blizi…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
A vendre sont deux villas impressionnantes situées séparément. Chacun d'eux offre les caract…
$884,245
Villa 5 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Villa 5 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Nombre d'étages 3
Cette villa de trois niveaux fait partie d'un complexe de trois villas, situé près de Drobni…
$1,40M
Villa 5 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Villa 5 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Cette villa de trois niveaux fait partie d'un complexe de trois villages situé près de Drobn…
$1,25M
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 3
Location: Blizikuće settlement, 500m from the main road Budva-Petrovac, 1.5 km from  S…
$2,37M
