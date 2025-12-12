Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Blizikuce
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Blizikuce, Monténégro

appartements
5
maisons
40
46 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Villa moderne vue sur la mer à BlizikućeCette élégante villa contemporaine offre un mélange …
$577,312
T.V.A.
Laisser une demande
Appartement dans Blizikuce, Monténégro
Appartement
Blizikuce, Monténégro
Appartement meublé de 3 chambres dans un complexe résidentiel avec piscine à Blizikuće. Vue …
$517,950
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Maison 4 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 225 m²
Découvrez le monde du luxe et de la nature Nous vous présentons un complexe résidentiel uniq…
$686,392
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Maison 5 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Maison 5 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
A vendre une maison ancienne avec vue sur la mer dans un endroit calme Blizikuce, Budva Rivi…
$386,179
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Appartement 2 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 2
La maison ou l'investissement parfait près de Budva – Appartements exclusifs avec vue sur la…
$288,127
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Vivez l'épitome de la vie en bord de mer avec cette villa exceptionnelle en construction à B…
$1,24M
Laisser une demande
TekceTekce
Maison 5 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Maison 5 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 5
Maison à vendre à Tudorovica. La distance jusqu'à la ville de Budva est de 13 km. La super…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 5 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 5
Une villa à vendre à Tudorovići dans un luxueux complexe fermé à 15 minutes de la ville de B…
$1,74M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Maison 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Superficie: 400 m2 brut / 250 m2 netSurface terrain : 711 m2Chambres: 3Salles de bains: 3 + …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Moya7yaMoya7ya
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 231 m²
A vendre sont deux villas impressionnantes situées séparément. Chacun d'eux offre les caract…
$994,251
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Maison de ville 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 144 m²
Townhouse is part of the development project that offers 9 townhomes with pools, built in th…
$581,508
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
A quelques minutes du célèbre Sveti Stefan, dans l'environnement serein et verdoyant de Bliz…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Villa 4 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 580 m²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Villa 5 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Villa 5 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Cette villa de trois niveaux fait partie d'un complexe de trois villas, situé près de Drobni…
$1,40M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Maison 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Surface 113 m²
Villa moderne avec piscine à vendre — Blizikuće, Budva RivieraUne toute nouvelle villa moder…
$574,352
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Mbroker
Langues
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
A stunning villa for sale in the village of Tudorovichi, next to the island of St. Stefan, 1…
$2,74M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Vector Estate Montenegro
Langues
English, Русский
Villa 5 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 5 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 250 m²
Zone résidentielle : 250m2Superficie : 650m2Chambres: 5Salles de bains: 5+2 toilettesClimati…
$1,51M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Maison 4 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Maison 4 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 225 m²
Sol 3/3
text
$696,707
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Blizikuce, Monténégro
Appartement 1 chambre
Blizikuce, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 1
A vendre – un appartement meublé d'une chambre de 45 m2, situé au premier étage d'un immeubl…
$99,470
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Maison de ville 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Nombre d'étages 3
🔥HOT PRICE!🔥 Townhouse in Blizikuca with Direct Sea View 🌊 🔐The property is ready! A mode…
$719,139
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Villa 5 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Villa 5 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 5
Surface 450 m²
La superficie totale de 450 mètres carrés.m. La superficie du terrain est de 1000 mètres carrés.m.
$976,815
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Rijeka Rezevici, Monténégro
Maison 4 chambres
Rijeka Rezevici, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 223 m²
Nombre d'étages 4
Le prix comprend: Des meubles italiens. Finition de haute qualité de tous les murs et plafon…
$852,353
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Maison 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Une belle maison privée est à vendre dans la région de Sveti Stefan, dans la partie supérieu…
$732,083
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 7 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 7
A vendre: villas luxueuses avec vue imprenable actuellement en construction à Budva, Bliziku…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
"Carsko Selo" est un complexe résidentiel de 36 villas exclusives avec une vue panoramique i…
$644,667
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 6 chambres
Blizikuce, Monténégro
Nombre de pièces 13
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 496 m²
Superficie de la villa: 496 m2Surface terrain : 1732 m2Chambres: 6Salles de bains: 5 + 2Pisc…
$3,41M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Langues
English
Villa 5 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 5 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 632 m²
Plus Villa luxueuse avec des finitions complètes à l'extérieur et à l'intérieur, sur la côte…
$2,41M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Appartement 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 2
Un appartement neuf et luxueux de trois chambres est à vendre dans un petit immeuble résiden…
$553,524
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Appartement 2 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Sol 1/4
Numéro d'identification: 2483Appartements deux chambres à vendre dans un complexe résidentie…
$509,326
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Peters Group Real Estate
Langues
English, Русский, Српски
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Monténégro. Vraiment. Le bonheur🌏🇲🇪Villa de luxe de trois niveaux Classa Lux dans le village…
$2,58M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller