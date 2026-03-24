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Propriétés d'investissement à vendre en Bar, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Investissement 130 m² dans Bar, Monténégro
Investissement 130 m²
Bar, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1
Bienvenue à l'occasion de posséder une entreprise prospère – un café populaire situé au cœur…
$46,505
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