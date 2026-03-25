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Bungalows à vendre en Bar, Monténégro

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Bungalow 6 chambres dans Bar, Monténégro
Bungalow 6 chambres
Bar, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 2 000 m²
6 bungalows + réceptionA vendre, un complexe de 6 bungalows entièrement meublés et équipés, …
$313,801
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