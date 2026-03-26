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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la montagne en Municipalité de Bar, Monténégro

Bar
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Appartement dans Scepana Malog, Monténégro
Appartement
Scepana Malog, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Appartement à louer au Monténégro - Studio à Bar dans le complexe d'élite Soho City. Apparte…
$639
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Agence
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Appartement 1 chambre dans Sutomore, Monténégro
Appartement 1 chambre
Sutomore, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 3
Découvrez votre nouvelle maison dans la charmante ville côtière de Sutomore, Bar. Ce charman…
$465
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Bar, Monténégro

avec Vue sur la mer
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