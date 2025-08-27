Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Bar
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Terrasse

Chalets avec terrasse à vendre en Municipalité de Bar, Monténégro

1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Stari Bar, Monténégro
Chalet 3 chambres
Stari Bar, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
🏡 Maison moderne à vendre à Bartula, Bar, Monténégro #d-87📏 Caractéristiques:Superficie : 16…
$315,160
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Bar, Monténégro

