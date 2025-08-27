Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Municipalité de Bar, Monténégro

2 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Stari Bar, Monténégro
Chalet 3 chambres
Stari Bar, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
🏡 Maison moderne à vendre à Bartula, Bar, Monténégro #d-87📏 Caractéristiques:Superficie : 16…
$315,160
Agence
Best Adriatic Property
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Chalet 3 chambres dans Kunje, Monténégro
Chalet 3 chambres
Kunje, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
House for sale in the village of Uteha, Bar Riviera. House of 155m2 is located on a plot …
$182,540
Agence
Vector Estate Montenegro
Langues
English, Русский
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Bar, Monténégro

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
