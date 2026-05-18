Programmes d'immigration en Moldavie

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Permis de résidence
Permis de résidence en Moldavie
Permis de résidence en Moldavie
Moldavie Moldavie
depuis
$10,000
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 1 months
Service intégré ouvrant une entreprise à IT Park Moldova enregistrement de la société informatique compte bancaire Inscription comme résident dans IT Park Moldova Visa numérique informatique pour les fondateurs et partenaires Services supplémentaires: Soutien aux entreprises …
Agence
Consulting VP Park SRL
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Deuxième citoyenneté
Deuxième citoyenneté en Moldavie
Deuxième citoyenneté en Moldavie
Moldavie Moldavie
depuis
$20,000
Type de programme d'immigration Deuxième citoyenneté
Durée du processus depuis 12 months
Citoyenneté fondée sur des racines historiques.La procédure de constitution d'un dossier est d'un mois.Le dossier de citoyenneté moldave peut être utilisé pour obtenir la citoyenneté roumaine en parallèle
Agence
Consulting VP Park SRL
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