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Deuxième citoyenneté en Moldavie

Moldavie Moldavie
Durée du processus: depuis 12 months
Frais: depuis
$20,000
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Deuxième citoyenneté en Moldavie
Deuxième citoyenneté
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À propos du programme d'immigration

Citoyenneté fondée sur des racines historiques.

La procédure de constitution d'un dossier est d'un mois.

Le dossier de citoyenneté moldave peut être utilisé pour obtenir la citoyenneté roumaine en parallèle.

Avantages
Durée du processus
Durée du processus
depuis 12 months
Frais
Frais
depuis
$20,000
Revenu supplémentaire
Revenu supplémentaire
Oui
Durée
Durée
18 months
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Deuxième citoyenneté en Moldavie
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depuis
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