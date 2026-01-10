Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Moldavie
  3. Commercial

Immobilier commercial en Moldavie

5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 350 m² dans Talmaza, Moldavie
Propriété commerciale 350 m²
Talmaza, Moldavie
Surface 350 m²
Rent a dental office in the very center of the city!We offer for rent a spacious premises wi…
$4,200
Laisser une demande
READY BUSINESS dans Chișinău, Moldavie
READY BUSINESS
Chișinău, Moldavie
Surface 290 000 m²
PrêtUn aéroport en Moldavie avec des territoires adjacents qui, avec l'aérodrome, occupent e…
$4,10M
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Talmaza, Moldavie
Propriété commerciale
Talmaza, Moldavie
Rent an office floor in the Vuzovsky business center | 8th floor | 500 m²📍Closed area|View o…
$5,000
Laisser une demande
Maison des revenus 918 m² dans Talmaza, Moldavie
Maison des revenus 918 m²
Talmaza, Moldavie
Surface 918 m²
Facilité d'investissement au coeur d'Odessa - bâtiment 918,6 m2 avec le projet d'un hôtel de…
$705,436
Laisser une demande
Entrepôt 1 204 m² dans Talmaza, Moldavie
Entrepôt 1 204 m²
Talmaza, Moldavie
Surface 1 204 m²
Complexe d'entrepôt finiSuperficie : 1260 m2Un objet attrayant d'investissement est offert à…
$615,583
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller