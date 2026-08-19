Programmes d'immigration en Maurice

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Permis de résidence en Maurice
Maurice Maurice
depuis
$70,000
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 2 months
Maurice est une juridiction sûre avec une infrastructure développée et un climat confortable toute l'année.La législation fiscale est fondée sur des taux d'imposition progressifs. Maurice applique le principe territorial: vous ne payez d'impôt que sur les revenus gagnés sur l'île ou transfér…
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