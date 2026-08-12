Permis de résidence en Maurice

Maurice est une juridiction sûre avec une infrastructure développée et un climat confortable toute l'année.
La législation fiscale est fondée sur des taux d'imposition progressifs. Maurice applique le principe territorial: vous ne payez d'impôt que sur les revenus gagnés sur l'île ou transférés sur les comptes mauriciens. Le revenu gagné et entreposé à l'étranger n'est pas imposable.
Pour obtenir un permis de séjour avec la possibilité ultérieure d'obtenir la citoyenneté par naturalisation dans les 7 ans, il est possible pour les motifs suivants:
Le premier permis de séjour est délivré pour une période de 10 ans, avec la possibilité de soumettre des documents de résidence permanente pour une durée de 20 ans.
Durée de l'enregistrement d'un permis de séjour de 1 à 2 mois.