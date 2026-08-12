Permis de résidence en Maurice

À propos du programme d'immigration

Maurice est une juridiction sûre avec une infrastructure développée et un climat confortable toute l'année.

La législation fiscale est fondée sur des taux d'imposition progressifs. Maurice applique le principe territorial: vous ne payez d'impôt que sur les revenus gagnés sur l'île ou transférés sur les comptes mauriciens. Le revenu gagné et entreposé à l'étranger n'est pas imposable.

Pour obtenir un permis de séjour avec la possibilité ultérieure d'obtenir la citoyenneté par naturalisation dans les 7 ans, il est possible pour les motifs suivants:

Mariage avec un citoyen mauricien

Emploi (avec permis de travail)

Faire des affaires ou investir

Achat de biens dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement (à partir de 375 000 $)

Études ou stages

Revenu passif confirmé (pour les retraités de plus de 50 ans)

Investissement dans l'économie du pays - la citoyenneté est disponible en 2 ans avec une contribution à l'économie de 500 000 $

Vous pouvez créer une entreprise. Il y a des nuances : par exemple, les travailleurs indépendants sont tenus de déposer un certain montant (environ 35 000 $) dans un compte personnel d'une banque locale et, à partir de la deuxième année d'activité, montrent le revenu des entreprises (à partir de 800 000 roupies mauriciennes par an). Les investisseurs ont aussi un moyen : parfois vous devez transférer le montant sur le compte d'une entreprise locale (environ 50 000 $).

Vous pouvez obtenir un permis de résidence si vous achetez une propriété résidentielle dans l'un des programmes approuvés par le gouvernement (par exemple, Smart City Scheme, Real Estate Scheme, Integrated Resort Scheme et autres) d'une valeur de 375 000 $. Dans ce cas, l'objet doit être dans un bâtiment au-dessus de trois étages. La durée de validité du permis de séjour est liée à la période de possession de biens immobiliers. Avec le demandeur, le statut peut être obtenu par un conjoint, des enfants de moins de 24 ans (s'ils ne sont pas mariés) et des parents financièrement dépendants.

Le premier permis de séjour est délivré pour une période de 10 ans, avec la possibilité de soumettre des documents de résidence permanente pour une durée de 20 ans.

Durée de l'enregistrement d'un permis de séjour de 1 à 2 mois.