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Restaurants à vendre en Saint Pauls Bay, Malte

propriété commerciale
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Restaurant dans Qawra, Malte
Restaurant
Qawra, Malte
Nombre de salles de bains 2
Bar et restaurant, à l'intérieur et à l'extérieur pour 90 personnes avec magasin à côté. Cui…
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