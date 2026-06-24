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Villas à vendre en Birzebbuga, Malte

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Villa 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa À Birzebbugia mesurant 5 tumoli de terre
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