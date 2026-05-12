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Maisons à vendre en Birgu, Malte

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3 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Birgu, Malte
Maison 5 chambres
Birgu, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Maison mitoyenne entièrement meublée à Birgu qui est située dans la zone la plus recherchée …
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Maison de ville 5 chambres dans Birgu, Malte
Maison de ville 5 chambres
Birgu, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Située sur l'une des villes les plus historiques et impeccablement préservées, cette magnifi…
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Maison 4 chambres dans Birgu, Malte
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Birgu, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Beau palazzo ayant une vue splendide sur la mer La disposition comprend de hall d'entrée sal…
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