Villas à vendre en Atoll Malé, Maldives

4 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Villa 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Ocean Front Villa, la villa a un accès direct à l'océan à gauche du bloc de l'hôtel.Surface …
$524,829
Villa 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Villa 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Ocean Villas sont situés directement sur l'océan, dans la partie la plus isolée du projet, à…
$483,287
Villa 1 chambre dans Atoll Malé, Maldives
Villa 1 chambre
Atoll Malé, Maldives
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Garden Villa est un loft de deux niveaux avec une plus grande intimité, situé sur la deuxièm…
$461,410
Villa 2 chambres dans Thulusdhoo, Maldives
Villa 2 chambres
Thulusdhoo, Maldives
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Nombre d'étages 1
🌴 Investir au paradis : villas privées aux Maldives, directement du promoteur Offre direc…
$415,433
Caractéristiques des propriétés en Atoll Malé, Maldives

Bon marché
Luxe
