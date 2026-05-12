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Loyer mensuel de immobiliers en Comté de Klaipeda, Lituanie

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Palanga
10
24 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 84 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 84 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 84 m²
Sol 1
EXPOSITIONS AUX MULTISCTIONS MODÈLES Bureau moderne, entrepôt ou espace de production - tou…
$1,025
par mois
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Propriété commerciale 115 m² dans Neringa, Lituanie
Propriété commerciale 115 m²
Neringa, Lituanie
Surface 115 m²
Sol 1
Possibilité exclusive pour restaurant ou café - restauration Centre Nida avec terrasses et p…
$4,618
par mois
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Propriété commerciale 100 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 100 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 100 m²
Sol 2
RESERVE ADMINISTRATIVE - PRODUCTION - PROSPECTIVE BALTICE DE PRIME DE CONSERVATION Chambres…
$464
par mois
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Propriété commerciale 147 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 147 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 147 m²
NOUVELLES LIMITES COMMERCIALES DANS LA BASE STRATÉGIQUE Locaux commerciaux à louer dans un …
$1,623
par mois
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Propriété commerciale 51 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 51 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 51 m²
Sol 4
ENTREPRISE ADMINISTRATIF-PRODUCTION DÉDUITE BÂTIMENTS DANS LE PROSPECTEUR BALTIQUE DESCRIPTI…
$297
par mois
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Propriété commerciale 170 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 170 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 170 m²
Sol 1
CORRECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES _ _ _ _ _ _ GÉNÉRALE : Surface : 170 m2; Élevée: 1; …
$1,281
par mois
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Propriété commerciale 496 m² dans Gargzdai, Lituanie
Propriété commerciale 496 m²
Gargzdai, Lituanie
Surface 496 m²
Sol 1
Les locaux commerciaux à louer dans un endroit remarquablement bon à Uždai Street 40, Gargžd…
$1,449
par mois
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Atterrir dans Klaipeda, Lituanie
Atterrir
Klaipeda, Lituanie
LOCAL POUR VOTRE ENTREPRISE ----------------------------------------------------------------…
$2,424
par mois
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Propriété commerciale 29 m² dans Palanga, Lituanie
Propriété commerciale 29 m²
Palanga, Lituanie
Surface 29 m²
Sol 2
Possibilité exclusive de louer des locaux commerciaux dans le centre de Palanga. Tu t'inquiè…
$668
par mois
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Appartement 2 chambres dans Palanga, Lituanie
Appartement 2 chambres
Palanga, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 35 m²
Sol 1/1
Appartement moderne de 2 pièces à Kuniguiskes Appartement moderne, récemment meublé de 2 pi…
$348
par mois
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Appartement 1 chambre dans Palanga, Lituanie
Appartement 1 chambre
Palanga, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 60 m²
Sol 2/3
ÉCHANGE DE L ' ANNÉE Excellent endroit calme, près de la rue Vytauto, près du parc Birutė, à…
$638
par mois
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Appartement 4 chambres dans Palanga, Lituanie
Appartement 4 chambres
Palanga, Lituanie
Nombre de pièces 4
Surface 89 m²
Sol 4/4
Appartement à louer à Palanga avec parking privé. L'appartement est à louer seulement pour l…
$809
par mois
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Maison dans Dercekliai, Lituanie
Maison
Dercekliai, Lituanie
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Ne soyez pas surpris par ça en Lituanie ! Dans le pays de l'eau et du vent, dans l'île de Sv…
$1,739
par mois
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Propriété commerciale 4 254 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 4 254 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 4 254 m²
Sol 1
RÈGLEMENT SUR LE RÈGLEMENT ZONES DE SURVEILLANCE LIBRE 1) salle de stockage de 300 m2 dans …
$19,727
par mois
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Appartement 4 chambres dans Palanga, Lituanie
Appartement 4 chambres
Palanga, Lituanie
Nombre de pièces 4
Surface 123 m²
Sol 4/5
La location à long terme est un appartement bien connu, très spacieux, de trois chambres. Da…
$1,855
par mois
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Propriété commerciale 196 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 196 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 196 m²
Sol 2
"AMBERTON" DANS L'ESPACE PUBLIC Les chambres de 2 étages sont louées dans un emplacement st…
$1,391
par mois
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Propriété commerciale 13 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 13 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 13 m²
Sol 1
LOSSES DE CABINET + KIRSEEA 124; ÎLE DE GROUPE DE FIOLET Le salon de beauté Fiolet propose …
$236
par mois
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Maison dans Palanga, Lituanie
Maison
Palanga, Lituanie
Surface 73 m²
Nombre d'étages 1
Chalet moderne de 3 pièces d'un étage pour un an ou plus Pas dans la maison avec une grande …
$1,148
par mois
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Appartement 2 chambres dans Palanga, Lituanie
Appartement 2 chambres
Palanga, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 370 m²
Sol 2/3
REÇUE DANS LE CONTEXTE DE LA MENÉE = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$551
par mois
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Appartement 1 chambre dans Palanga, Lituanie
Appartement 1 chambre
Palanga, Lituanie
Nombre de pièces 1
Surface 38 m²
Sol 1/5
Reçu pour une nouvelle construction dans la nouvelle maison, depuis. PRINCIPES DE BASE DU BU…
$464
par mois
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Propriété commerciale 50 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 50 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 50 m²
Sol 1
Louez votre place de coiffeur dans un salon de beauté moderne à Klaipeda! Vous cherchez des …
$290
par mois
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Propriété commerciale 35 m² dans Palanga, Lituanie
Propriété commerciale 35 m²
Palanga, Lituanie
Surface 35 m²
Sol 1
Possibilité exclusive de louer des locaux commerciaux dans le centre de Palanga. Tu t'inquiè…
$1,217
par mois
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Propriété commerciale 41 m² dans Palanga, Lituanie
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Palanga, Lituanie
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Sol 1
Il y a des locaux commerciaux à louer dans le centre de Palanga. Montant à déclarer dans la …
$812
par mois
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Propriété commerciale 13 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 13 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 13 m²
Sol 2
Voulez-vous rencontrer vos clients où vous pouvez voir à travers les fenêtres La place Anke …
$243
par mois
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