Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Comté de Klaipeda
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Comté de Klaipeda, Lituanie

Klaipeda
10
Palanga
3
Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
15 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 115 m² dans Neringa, Lituanie
Propriété commerciale 115 m²
Neringa, Lituanie
Surface 115 m²
Sol 1
Possibilité exclusive pour restaurant ou café - restauration Centre Nida avec terrasses et p…
$4,618
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 29 m² dans Palanga, Lituanie
Propriété commerciale 29 m²
Palanga, Lituanie
Surface 29 m²
Sol 2
Possibilité exclusive de louer des locaux commerciaux dans le centre de Palanga. Tu t'inquiè…
$668
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 35 m² dans Palanga, Lituanie
Propriété commerciale 35 m²
Palanga, Lituanie
Surface 35 m²
Sol 2
Possibilité exclusive de louer des locaux commerciaux dans le centre de Palanga. Tu t'inquiè…
$1,210
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 51 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 51 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 51 m²
Sol 4
$297
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 147 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 147 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 147 m²
$1,623
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 496 m² dans Gargzdai, Lituanie
Propriété commerciale 496 m²
Gargzdai, Lituanie
Surface 496 m²
Sol 1
$1,449
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 50 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 50 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 50 m²
Sol 1
$290
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 196 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 196 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 196 m²
Sol 2
$1,391
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 13 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 13 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 13 m²
Sol 1
$348
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 100 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 100 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 100 m²
Sol 2
$464
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 13 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 13 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 13 m²
Sol 2
$243
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 84 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 84 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 84 m²
Sol 1
$1,025
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 4 254 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 4 254 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 4 254 m²
Sol 1
$19,727
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 41 m² dans Palanga, Lituanie
Propriété commerciale 41 m²
Palanga, Lituanie
Surface 41 m²
Sol 1
$812
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propriété commerciale 170 m² dans Klaipeda, Lituanie
Propriété commerciale 170 m²
Klaipeda, Lituanie
Surface 170 m²
Sol 1
$1,281
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller