Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Zaubes pagasts
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Zaubes pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison dans Annas, Lettonie
Maison
Annas, Lettonie
Surface 1 500 m²
A vendre un terrain dans le village "Prosperity"Exposé succinct:- Terrain du village "Prospé…
$23,413
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Zaubes pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller