Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Salaspils pagasts
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Salaspils pagasts, Lettonie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Saulkalne, Lettonie
Appartement 1 chambre
Saulkalne, Lettonie
Nombre de pièces 1
Surface 31 m²
Sol 1/3
$34,791
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Salaspils pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller