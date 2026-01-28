Immobilier commercial Dignājas 4

Le projet Dignājas 4 de la société de développement HouseNet est une nouvelle maison de classe A intelligente et économe en énergie avec un excellent emplacement à Riga, dans le district de Ziepniekkalns. En choisissant un appartement dans notre nouveau projet, vous obtenez un niveau qualitativement nouveau de vie dans un immeuble exclusif de type club, dans lequel vous trouverez la paix, parce que la maison n'a que 15 appartements. Le bâtiment a été mis en service et prêt à être occupé. A vendre sont proposés des appartements avec décoration intérieure complète de haute qualité. La hauteur au plafond des appartements est de 2,7 m. Caractéristiques techniques du bâtiment, de l'appartement et du territoire: 1. Approvisionnement en chaleur GASO 2. Alimentation électrique de Sadales Tīkls 3. Télévision numérique et Internet de Balticom 4. Eaux usées et approvisionnement en eau 5. Surveillance de HouseNet. 6. Murs extérieurs - bloc de gaz (300 mm), isolé avec mousse de polystyrène et laine (150 mm), recouvert d'une couche de renforcement et de plâtre décoratif 7. Murs intérieurs porteurs - bloc de gaz (300 mm), recouvert de plâtre (20 mm) des deux côtés, 2 couches de peinture Caparol 8. Les cloisons internes - bloc de gaz (200 mm), recouvert de plâtre (20 mm) des deux côtés, 2 couches de peinture Caparol 9. Plafond interplancher - béton renforcé monolithique, recouvert d'une couche d'isolation thermosonique de 50 mm d'épaisseur, film d'isolation acoustique de 10 mm d'épaisseur et béton léger de 50 mm. 10. Le toit - béton renforcé monolithique - isolé avec mousse de polystyrène (400 mm) et la laine de pierre (50 mm), recouvert de 2 couches de rubéroïde 11. Fenêtres - en plastique, Fenêtres 6 chambres Gealan, avec fenêtres 3 couches 12. Porte d'entrée du bâtiment – Porte en aluminium Ponzio avec interphone IP double vitrage 3 couches FERMAX 13. Portes intérieures: a) la porte d'entrée de l'appartement - feu (EI-30), insonorisation (37dB), porte en bois b) Portes en bois 14. Les escaliers sont des structures en béton armé monolithiques. 15. Planchers: a) Dans les salles de bains - carreaux de pierre b) dans les autres pièces - 10 mm stratifié 33 classe Kronotex c 5 mm doublure 16. Ventilation: a) Conclusions concernant l ' installation de ventilateurs d ' échappement dans toutes les salles de bains b) Conclusions concernant l ' installation de capots de cuisine c) Des soupapes de ventilation forcée (Aereco) sont installées dans toutes les fenêtres 17. Alimentation électrique: a) câblage de prise + installé (fabricant d ' ABB) b) câblage d ' éclairage + commutateurs installés (fabricant ABB) c) câblage d'éclairage extérieur + interrupteurs (fabricant ABB) + éclairage extérieur (balcons) d) Installation de câbles pour fourneaux électriques et autres appareils de cuisine 18. Filets de faiblesse: a) Réseau LAN (Internet) b) télévision numérique c) Détecteurs de fumée 19. Chauffage: a) Chaudière à condensat à gaz BOSCH b) toutes les chambres sont chauffées par des radiateurs c) le chauffage de chaque pièce - contrôlée individuellement par un thermostat sur le radiateur, à la demande de l'acheteur, il est également possible d'installer un thermostat électronique, qui est programmé et contrôlé via Internet (accès via une application spéciale sur un téléphone mobile) et permet d'optimiser significativement la quantité de chaleur consommée 20. Territoire : (a) zone paysagère (chemins pavés, aire de jeux, zone avec éclairage LED, etc.) (b) stationnement selon le nombre d'appartements dans la maison c) Portes d ' entrée à fonctionnement automatique g) Portail (e) le système d'interphone IP FERMAX MEET est géré via Internet (accès via une application spéciale sur un téléphone mobile), l'appel vidéo vient à votre téléphone, vous pouvez répondre et / ou ouvrir la porte d'entrée e) Surveillance vidéo Hikvision 21. Le Président. Plomberie: a) Mélangeurs − HANSGROHE b) Bains − KALDEWEI c) puits − LAUFEN PRO d) toilettes - LAUFEN PRO Tous les compteurs installés dans le bâtiment sont intelligents avec la lecture à distance (chauffage, eau froide et chaude, électricité). Pour réduire la consommation d'électricité communautaire (générale), un système de panneaux solaires est installé sur le toit du bâtiment, ce qui réduira considérablement vos coûts. Société de services - SIA "Selectum Home" Les résidents de la maison ont la possibilité d'obtenir le dernier service et de commander l'installation d'une station de recharge électrique près de leur parking (le nombre est limité). Lors de l'achat d'un appartement, il est possible de commander la fabrication et l'installation de meubles et d'appareils de cuisine, ainsi que des armoires et autres meubles. Les résidents de la maison ont la possibilité d'ordonner l'installation d'un système individuel de récupération d'air. En plus de l'appartement, il est également possible d'acheter une place de parking et une buanderie. A proximité il y a un arrêt de bus, école, maternelle, station de recharge de véhicules électriques, cafés et restaurants, lavage de voiture et de voiture, Promo Cash et Carry centre commercial