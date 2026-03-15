Immobilier commercial Lindenholma

Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un espace de vie haut de gamme. Un nouveau quartier résidentiel dans la zone la plus demandée de Riga, où vous pouvez profiter d'un équilibre idéal entre les commodités de la ville et l'espace extérieur vert, mouvement et paix, excellente infrastructure. Environnement De vraies maisons pour votre vie. L'unicité de Lindenholm est une opportunité métropolitaine avec un sentiment de maison privée, un environnement vert et un vaste espace extérieur privé. L'avantage de Lindenholm est un quart sans voitures. Les voitures peuvent être garées dans le parking hors sol autour du bloc, et des parkings de plusieurs étages seront disponibles en été. Le quartier de Lindenholm comprend 3 immeubles de cinq étages, 1 immeuble de trois étages et 2 maisons de ville de trois étages, offrant un total de 197 appartements et 12 suites. Des appartements de différentes configurations sont disponibles, des studios aux appartements spacieux de 3 chambres, ainsi que des appartements exclusifs dans les villas de ville. Nous voulons particulièrement souligner les appartements au rez-de-chaussée avec accès au jardin. Les cours vertes de Lindenholm abritent 102 arbres entre 20 et 25 ans, et des milliers d'arbustes, de couvertures et d'autres plantes créent une atmosphère de parc chaleureuse. Les compositions végétales sont conçues de façon à ce que le jardin soit modifiable en toutes saisons. Chemins à vent avec un mélange d'asphalte et de graminées dans les cours vertes de Lindenholm. Elles sont idéales pour les promenades en vélo ou en roller. Il y a des aires de loisirs actives spécialement équipées avec 4 terrains de jeux pour enfants et jeunes, des machines d'exercice en plein air, des terrains de basket et de volley, des tables de tennis et un jardin confortable pour le yoga ou la détente. Salle Tout est prêt à vivre ici. La norme Vastint offre un environnement de vie confortable et sûr, offrant un environnement complet, à la fois intérieur et extérieur. Chaque solution - des aménagements bien pensés des appartements et une excellente isolation acoustique à la décoration intérieure et aux équipements extérieurs - sert le confort et le bien-être des résidents. Le quartier Linedenholm offre 107 appartements de location modernes, où tout est prêt à vivre - aménagements fonctionnels, cuisines intégrées, balcons spacieux. Studios 47,6 m2 Appartements de 1 chambre 47,8–60,8 m2 Appartements de 2 chambres 67,3–76,1 m2 Appartements de 3 chambres 86–90.5 m2 Appartements avec accès au jardin 60.6–90 m2. Y compris à louer sont deux villas de trois étages avec 12 appartements premium. 8 appartements fonctionnels de deux étages - 2 ou 3 chambres, 2 terrasses de 107,5–121,9 m2 avec une vraie sensation de maison privée. De part et d'autre de la maison en terrasse il y a un spacieux espace extérieur privé où vous pourrez profiter du soleil, de l'air frais et de la grande compagnie. 4 appartements penthouse - 2 chambres, bureau, terrasse de 94,9 à 95 m2 aux étages supérieurs des villas de la ville offrent une vue panoramique magnifique sur le paysage verdoyant de Marupe. Lieu Tout est déjà là. À Lindenholm, tout est à portée de main. États-Unis d ' Amérique Ulma-Gatve relie facilement le quartier avec le centre de Riga, l'aéroport et Jūrmala. Mais tout ce qui est important pour une vie confortable est disponible ici à Pardaugava et Marupe: écoles internationales et maternelles, cliniques privées modernes, salles de fitness et centres sportifs, supermarchés et points de service. Qualité Là où les niveaux de confort et de vie sont égaux aux vôtres. Le promoteur du quartier Lindenholm, Vastint, est une société immobilière internationale ayant plus de 30 ans d'expérience dans le développement et la gestion de propriétés résidentielles, commerciales et hôtelières. Vastint met l'accent sur la création de valeur à long terme grâce à des solutions socialement, économiquement et écologiquement responsables. Chaque projet Vastint non seulement crée un environnement confortable pour ses utilisateurs, mais améliore également l'environnement. Lindenholm a été créé conformément à la norme Vastint, un programme international de qualité et de durabilité mis en œuvre dans tous les pays où des projets Vastint sont développés. Cela signifie que seuls les matériaux et solutions testés et durables ont été utilisés dans la construction et la finition. Comme Lindenholm et le jardin d'affaires adjacent continuent de se développer, le quartier devient une nouvelle partie de la ville, offrant un environnement de vie, de travail et de loisirs confortable avec une excellente infrastructure non seulement pour les résidents et les employés de bureau, mais aussi pour les résidents et les invités.