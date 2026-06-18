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Centre d'affaires Riga Technology Park

Riga, Lettonie
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Dernière actualisation: 18/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Pulka iela, 3 k 9

À propos du complexe

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Le parc technologique letton (LTP) est un centre pour les entreprises scientifiques, de recherche et à forte intensité technologique à Pardaugava. Il fonctionne comme un environnement d'innovation et un incubateur d'entreprises, réunissant des startups, des laboratoires de recherche et des infrastructures modernes pour les secteurs de l'informatique et de l'ingénierie. Principaux avantages et environnement : Lieu stratégique : Le parc est situé dans une zone bien développée de Pardaugava (entre les rues Daugavgrivas et Slokas), à proximité du campus étudiant de la RTU et des principaux instituts de recherche. Environnement de l'innovation et de la synergie : Cet emplacement concentre historiquement et pratiquement les entreprises et les instituts impliqués dans le développement de nouveaux produits, les biomatériaux, les technologies 3D (comme la marque Mass Portal) et l'ingénierie intelligente. Multifonctionnel Infrastructure: Le complexe de bâtiments LTP offre des configurations d'espaces flexibles, allant de bureaux modernes, partiellement meublés et des salles de réunion à des ateliers spécialisés, des laboratoires et des installations de stockage. Charm historique et modernité: Les locaux combinent avec succès des solutions techniques modernes (ventilation, éclairage, efficacité énergétique) avec des éléments architecturaux du patrimoine industriel (arches de briques authentiques, hauts plafonds). Cet écosystème constitue une excellente base pour les entreprises de haute technologie, de TI et de création qui ont besoin de plus qu'un bureau, offrant un espace de travail hautement fonctionnel adapté au développement et au prototypage.

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Riga, Lettonie
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