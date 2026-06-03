Centre d'affaires SATEKLES BIZNESA CENTRS

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Bureaux de classe A de la prochaine génération
Ouvert en 2025, le satekles biznesa centrs est un complexe de bureaux durable de classe A doté de la prestigieuse certification BREEAM. Il est conçu pour les entreprises d'avant-garde qui privilégient la qualité, l'efficacité énergétique et un espace de travail inspirant.
Principales caractéristiques et commodités :
Structures flexibles: Espaces de bureaux offrant des aménagements hautement adaptables, des finitions haut de gamme et des technologies de construction de pointe.
Bien-être : Espaces verts paysagés et terrasses conçus pour la détente, l'inspiration et une collaboration transparente.
Lieu stratégique : Situé dans le quartier central des affaires de Riga, juste en face du centre commercial "Origo" et du hub "Rail Baltica" à venir.
Infrastructure: À courte distance de marche de Old Riga, les transports en commun et les parcs, tandis que l'aéroport de Riga est à seulement 20 minutes en voiture.
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Riga, Lettonie
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