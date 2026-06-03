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Centre d'affaires SATEKLES BIZNESA CENTRS

Riga, Lettonie
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16
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ID: 37939
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1555
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 03/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Satekles iela, 1

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

À propos du complexe

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Bureaux de classe A de la prochaine génération Ouvert en 2025, le satekles biznesa centrs est un complexe de bureaux durable de classe A doté de la prestigieuse certification BREEAM. Il est conçu pour les entreprises d'avant-garde qui privilégient la qualité, l'efficacité énergétique et un espace de travail inspirant. Principales caractéristiques et commodités : Structures flexibles: Espaces de bureaux offrant des aménagements hautement adaptables, des finitions haut de gamme et des technologies de construction de pointe. Bien-être : Espaces verts paysagés et terrasses conçus pour la détente, l'inspiration et une collaboration transparente. Lieu stratégique : Situé dans le quartier central des affaires de Riga, juste en face du centre commercial "Origo" et du hub "Rail Baltica" à venir. Infrastructure: À courte distance de marche de Old Riga, les transports en commun et les parcs, tandis que l'aéroport de Riga est à seulement 20 minutes en voiture.

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Riga, Lettonie
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