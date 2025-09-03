Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Marupes novads
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Marupes novads, Lettonie

Marupe
11
Marupes pagasts
11
Appartement Supprimer
Tout effacer
12 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Dzilnuciems, Lettonie
Appartement 4 chambres
Dzilnuciems, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 125 m²
Sol 1/2
Seulement maintenant économiser jusqu'à 200 euros par mois en concluant un contrat pour 2 an…
$1,395
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 78 m²
Sol 5/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,052
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 87 m²
Sol 4/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,104
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 86 m²
Sol 5/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,157
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 4 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 99 m²
Sol 4/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,420
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 86 m²
Sol 3/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,052
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 87 m²
Sol 5/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,157
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 126 m²
Sol 3/3
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,893
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 138 m²
Sol 1/3
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,577
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 78 m²
Sol 4/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$999
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 4 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 91 m²
Sol 1/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,367
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 4 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 102 m²
Sol 5/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,472
par mois
Laisser une demande