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Loyer mensuel de appartements en Marupe, Lettonie

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12 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 87 m²
Sol 5/5
A la frontière de Riga et Mārupe, un appartement spacieux et très lumineux meublé de 3 pièce…
$1,460
par mois
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Appartement 4 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 4 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 91 m²
Sol 1/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,367
par mois
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Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 86 m²
Sol 3/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,052
par mois
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Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 138 m²
Sol 1/3
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,577
par mois
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Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 87 m²
Sol 4/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,104
par mois
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Appartement 4 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 4 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 99 m²
Sol 4/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,420
par mois
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Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 86 m²
Sol 5/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,157
par mois
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Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 87 m²
Sol 5/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,157
par mois
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Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 126 m²
Sol 3/3
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,893
par mois
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Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 78 m²
Sol 5/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,052
par mois
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Appartement 3 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 3 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 3
Surface 78 m²
Sol 4/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$999
par mois
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Appartement 4 chambres dans Marupe, Lettonie
Appartement 4 chambres
Marupe, Lettonie
Nombre de pièces 4
Surface 102 m²
Sol 5/5
Lindenholm est une nouvelle partie de Riga à la frontière de Riga et Marupe, qui offre un es…
$1,472
par mois
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