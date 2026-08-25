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Maisons avec garage à vendre en Kenya

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Comté de Nairobi
6
2 propriétés total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Mwingi North, Kenya
Bungalow 2 chambres
Mwingi North, Kenya
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Sol 2/2
Nous présentons un nouveau bungalow dans la ville de Torrevieja dans le quartier résidentiel…
$341 203
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Bungalow 5 chambres dans Oloolua ward, Kenya
Bungalow 5 chambres
Oloolua ward, Kenya
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Situé à Ngong, Haute Matasia et à 10 minutes en voiture de la ville de Ngong.La propriété es…
$2 428
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avec Jardin
Bon marché
Luxe
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