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Maisons avec jardin à vendre en Kenya

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Comté de Nairobi
6
1 propriété total trouvé
Bungalow 5 chambres dans Oloolua ward, Kenya
Bungalow 5 chambres
Oloolua ward, Kenya
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Situé à Ngong, Haute Matasia et à 10 minutes en voiture de la ville de Ngong.La propriété es…
$2 428
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