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Immobilier commercial en Venise, Italie

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5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Venise, Italie
Propriété commerciale
Venise, Italie
IT-200618-7. B vendant une île au large des côtes de VeniseA vendre est une île au large de …
$2,34M
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Hôtel dans Venise, Italie
Hôtel
Venise, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
IT-200618-3. Hôtel 3 * à VeniseL'hôtel 3* se trouve à 5 minutes à pied de la Piazza San Marc…
$8,79M
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Hôtel 1 000 m² dans Venise, Italie
Hôtel 1 000 m²
Venise, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 000 m²
Il s'agit de l'année 200618-5. Venise. Hôtel 3 *À vendre 3 * Hôtel, Venezia, alla Ca'Doro, e…
$12,89M
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Hôtel dans Mestre, Italie
Hôtel
Mestre, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
IT-200618-4. Hôtel 4 Venise. MestreÀ vendre 4 * L'hôtel dispose de 98 chambres, dont 8 de lu…
$12,31M
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Hôtel dans Venise, Italie
Hôtel
Venise, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Il s'agit de l'année 200618-6. Venise. Hôtel - boutique 4 *À vendre Hôtel 4 étoiles - boutiq…
$15,82M
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