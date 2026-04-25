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Villas à vendre en Teramo, Italie

Unione dei Comuni della Val Vibrata
11
Giulianova
7
Tortoreto
5
Martinsicuro
3
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22 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Giulianova, Italie
Villa 3 chambres
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 240 m²
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
$644,710
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Villa 5 chambres dans Giulianova, Italie
Villa 5 chambres
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 200 m²
CE-77. Villa ancienne à Julianova La propriété proposée est située dans la ville de Giuliano…
$3,28M
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Villa 2 chambres dans Colonnella, Italie
Villa 2 chambres
Colonnella, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 200 m²
EC-. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляжа и в не…
$322,355
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Villa 5 chambres dans Villa Rosa, Italie
Villa 5 chambres
Villa Rosa, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 300 m²
BG-H112 Villa privée avec jardin, Alba AdriatiqueVilla privée au bord de la mer à Alba Adria…
$2,58M
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Villa 3 chambres dans Pineto, Italie
Villa 3 chambres
Pineto, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 190 m²
CE-181219-7. Villa avec belle vue sur la merLa villa est située dans la ville de Pineto à en…
$386,826
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Villa 3 chambres dans Pineto, Italie
Villa 3 chambres
Pineto, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 190 m²
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
$386,826
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 3 chambres dans Tortoreto Lido, Italie
Villa 3 chambres
Tortoreto Lido, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
CE-181219-3. Maison entièrement rénovée avec piscine et jardin 2100m2Tortoreto Alto: Maison …
$527,490
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Villa 5 chambres dans Corropoli, Italie
Villa 5 chambres
Corropoli, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 800 m²
BG-V801 Villa privée de style classique à San OmeroVilla privée de style classique, située à…
$1,76M
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Villa 5 chambres dans Tortoreto, Italie
Villa 5 chambres
Tortoreto, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 320 m²
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
$363,382
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Villa 5 chambres dans Atri, Italie
Villa 5 chambres
Atri, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 280 m²
IT-060718. Эксклюзивная вилла с видом на море. Около г. АтриЭксклюзивная вилла с видом на мо…
$350,488
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Villa 4 chambres dans Giulianova, Italie
Villa 4 chambres
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 520 m²
ARH-180220-1. Palazzo dans le centre historique de la ville avec une vue magnifique sur la m…
$820,540
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Villa 4 chambres dans Tortoreto, Italie
Villa 4 chambres
Tortoreto, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 250 m²
EC- Nous vous proposons à la vente une élégante villa avec vue sur la merDans la belle ville…
$1,29M
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Villa dans Giulianova, Italie
Villa
Giulianova, Italie
Surface 500 m²
BG-AH09U Villa classique à GiulianovaVilla élégante de style classique, située à Julianov, à…
$3,52M
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Villa 3 chambres dans Mosciano SantAngelo, Italie
Villa 3 chambres
Mosciano SantAngelo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы (таунхаус дуплекс)В самом престижном районе города Дж…
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Villa 5 chambres dans Giulianova, Italie
Villa 5 chambres
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 450 m²
Il 200618. Villa dans le centre historique de la ville, avec vue magnifique sur la merA vend…
$843,984
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Villa 3 chambres dans Martinsicuro, Italie
Villa 3 chambres
Martinsicuro, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 230 m²
CE-181219. Villa avec belle vue sur la mer à vendre à MartinsicuroVilla avec belle vue sur l…
$386,826
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Villa 3 chambres dans Giulianova, Italie
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Giulianova, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 230 m²
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…
$257,884
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Villa 2 chambres dans Colonnella, Italie
Villa 2 chambres
Colonnella, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 200 m²
CE-181219-5. Villa à ColonnellaVilla dans la ville de Colonnella à seulement cinq minutes de…
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Villa 5 chambres dans Tortoreto, Italie
Villa 5 chambres
Tortoreto, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 320 m²
CE-181219-1. Maison nouvellement construite à TortoretoLa villa se compose de trois niveaux …
$363,382
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Villa 3 chambres dans Pineto, Italie
Villa 3 chambres
Pineto, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 190 m²
CE-130218. Villa à Pineto. Abruzzes. ItalieNous vous proposons à la vente une maison dans la…
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Villa 3 chambres dans Tortoreto, Italie
Villa 3 chambres
Tortoreto, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
EC- Maison entièrement rénovée avec piscine et jardin 2100 m2Tortoreto Alto: Maison entièrem…
$527,490
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Villa 3 chambres dans Martinsicuro, Italie
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Martinsicuro, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 230 m²
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
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