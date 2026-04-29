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Villas à vendre en Giulianova, Italie

7 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Mosciano SantAngelo, Italie
Villa 3 chambres
Mosciano SantAngelo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
EC- Nous vous proposons à la vente une partie de la villa (duplex maison)Dans la zone la plu…
$644,710
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Villa 3 chambres dans Giulianova, Italie
Villa 3 chambres
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 240 m²
CE-181219-2. Maison de ville duplex dans la ville de JulianovaDans la zone la plus prestigie…
$644,710
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Villa 3 chambres dans Giulianova, Italie
Villa 3 chambres
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 230 m²
IT- A vendre maison de deux étages d'une superficie de 230 mètres carrésA vendre est une mai…
$257,884
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Villa 5 chambres dans Giulianova, Italie
Villa 5 chambres
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 200 m²
CE-77. Villa ancienne à Julianova La propriété proposée est située dans la ville de Giuliano…
$3,28M
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Villa dans Giulianova, Italie
Villa
Giulianova, Italie
Surface 500 m²
BG-AH09U Villa classique à GiulianovaVilla élégante de style classique, située à Julianov, à…
$3,52M
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Villa 4 chambres dans Giulianova, Italie
Villa 4 chambres
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 520 m²
ARH-180220-1. Palazzo dans le centre historique de la ville avec une vue magnifique sur la m…
$820,540
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 5 chambres dans Giulianova, Italie
Villa 5 chambres
Giulianova, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 450 m²
Il 200618. Villa dans le centre historique de la ville, avec vue magnifique sur la merA vend…
$843,984
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