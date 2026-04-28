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Villas à vendre en Poggibonsi, Italie

2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Poggibonsi, Italie
Villa 3 chambres
Poggibonsi, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 300 m²
C-1389. Villa avec vue magnifique sur les collines du ChiantiLa villa est située dans un emp…
$1,76M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 12 chambres dans Poggibonsi, Italie
Villa 12 chambres
Poggibonsi, Italie
Nombre de pièces 25
Chambres 12
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 250 000 m²
Poggibonsi, like many Tuscan towns, was born of an ancient history that culturally marked th…
$16,42M
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