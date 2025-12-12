Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements Piscine à vendre en Piémont, Italie

Appartement 2 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 2 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 63 m²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
$337,845
Appartement 3 chambres dans Lesa, Italie
Appartement 3 chambres
Lesa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 125 m²
PL-PR-A05. Lake Majore. Leza. A comfortable apartment in a beautiful residential building wi…
$468,097
