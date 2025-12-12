Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Piémont
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Piémont, Italie

Verbania
3
Omegna
3
68 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Frassinetto, Italie
Appartement 1 chambre
Frassinetto, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 4/9
Spacieux appartement de deux chambres à vendre à Turin, cours Vercelli.Parfait pour vivre et…
$74,568
Appartement 2 chambres dans Ghiffa, Italie
Appartement 2 chambres
Ghiffa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 152 m²
FP-3337. Квартира, Гиффа, Вербания, ИталияВ Ghiffa на холмe апартаменты в таунхаузе с частн…
$353,102
Appartement 2 chambres dans Ghiffa, Italie
Appartement 2 chambres
Ghiffa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 133 m²
FP-T337. Роскошная квартира на первом этаже в Гиффе (Озеро Маджоре)В Гиффе, в престижной вил…
$490,420
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 105 m²
PL-PR_A10. Стреза. КвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и…
$326,947
Appartement 4 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 4 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 142 m²
FP-T214. Квартира в Стреса с видом на озеро на 180° и на острова БорромеоКвартира с видом на…
$457,725
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 105 m²
PL-PR-A10. A 2-room apartment, located in a quiet place, is very close to the historical cen…
$304,807
Appartement 2 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 2 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 113 m²
ID - 20059. VB-Новые апартаменты в БавеноВ небольшом жилом комплексе, состоящем всего из 6 н…
$359,641
Appartement 5 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 5 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 200 m²
FP-T508. В Срезе, продается небольшое здание Здание находится на набережной города Стреза, с…
$1,09M
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 103 m²
FP-0016. Элегантная квартира в Стрезе с террасой с видом на озеро и садПродается квартира в …
$599,402
Appartement 4 chambres dans Bagnella, Italie
Appartement 4 chambres
Bagnella, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 120 m²
ISM-060417-17. Апартаменты с видом на красивое озеро - ОртаОменья, в тихом жилом районе пред…
$272,456
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 184 m²
FP-T512. Апартаменты в двухквартирной вилле в центре Стрезы Апартаменты в двухквартирной вил…
$359,641
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
FP-T342. Элегантные апартаменты с видом на озероЭлегантные апартаменты с видом на озеро, рас…
$468,623
Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 115 m²
PL-PR_A11. Озеро Маджоре-Стреза. КвартираОзеро Маджоре. Стреза. 3-комнатная квартира на прод…
$305,150
Appartement 3 chambres dans Lesa, Italie
Appartement 3 chambres
Lesa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 120 m²
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
$299,701
Appartement 2 chambres dans Ghiffa, Italie
Appartement 2 chambres
Ghiffa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 94 m²
FP-3339. Квартира, Гиффа, Вербания, ИталияВ Ghiffa на холмe апартаменты-мансарда в таунхауз…
$233,222
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
PL-PR-A11. A bright apartment on the top floor on the shores of Lake Majore, in the pictures…
$266,706
Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 189 m²
FP-T461. Элегантные Апартаменты с домиком для гостей в продаже в СтрезеПрестижные апартамент…
$1,09M
Appartement 2 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 2 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 124 m²
PL-PR_04. Озеро Мвджоре. Бавено - квартира с собственным садомВ нескольких шагах от центра г…
$359,641
Appartement 3 chambres dans Oggebbio, Italie
Appartement 3 chambres
Oggebbio, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 130 m²
ID - 20014. VB- Апартаменты в ОджеббиоВ парке 9000 кв.м на территории исторической виллы рас…
$316,048
Appartement 3 chambres dans Lesa, Italie
Appartement 3 chambres
Lesa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 153 m²
FP-T523. Красивейшая двухэтажная квартира в Лезе, в нескольких шагах от озера МаджореКрасиве…
$283,354
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
PL- PR_A03. Стреза. Пентхаус с видом на озероСтреза. Просторный пентхаус с террасами и потря…
$359,641
Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 181 m²
FP-T459. Пентхаус на третьем этаже в городе СтрезаВ одном км. от центра Стреза, в элегантном…
$741,079
Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
FP-100817. Квартира в Стрезе с видом на острова Борромео и на озеро МаджореКвартира в Стрезе…
$741,079
Appartement dans Zoverallo, Italie
Appartement
Zoverallo, Italie
Surface 310 m²
FP-T109. Двухуровневые апартаменты в ИнтреВ Интре, в элегантном эпохальном здании непосредст…
$817,367
Appartement 3 chambres dans Baveno, Italie
Appartement 3 chambres
Baveno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
ISM-060417-4. Пентхаус с видом на озеро! - БавеноБавено - красивый пентхаус с видом на озер…
$959,043
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 120 m²
FP-T368. Квартира в нескольких шагах от центра СтрезыКвартира в нескольких шагах от центра С…
$468,623
Appartement 3 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 3 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 140 m²
ID - 20061. VB-Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с ви…
$359,641
Appartement 4 chambres dans Bagnella, Italie
Appartement 4 chambres
Bagnella, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 160 m²
ISM-060417-18. Престижная квартира в городе Оменья на озере ОртаОменья, в историческом центр…
$305,150
Appartement 3 chambres dans Meina, Italie
Appartement 3 chambres
Meina, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
FP-T445. Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на озеро МаджореВ Мейне, в нескольких шаг…
$359,641
Appartement 2 chambres dans Stresa, Italie
Appartement 2 chambres
Stresa, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 95 m²
PL-PR_A21. Стреза. Квартира с видом на озероВ хорошем жилом комплексе с бассейном, предлагае…
$326,947
