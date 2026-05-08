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Appartements avec jardin à vendre en Ligurie, Italie

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Appartement 1 chambre dans Sanremo, Italie
Appartement 1 chambre
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol 1/4
Dans un quartier résidentiel élégant, à quelques pas du centre et de la mer, nous vous propo…
$463,008
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Appartement 2 chambres dans Bordighera, Italie
Appartement 2 chambres
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1/2
A la frontière avec la célèbre Bordiguera, nous vous proposons à la vente trois appartements…
$804,348
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Appartement 1 chambre dans Sanremo, Italie
Appartement 1 chambre
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Dans un quartier résidentiel calme et confortable de San Remo, à seulement 10 minutes à pied…
$280,450
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Appartement 1 chambre dans Bordighera, Italie
Appartement 1 chambre
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 2
A la frontière avec la célèbre Bordiguera, nous vous proposons à la vente un appartement exc…
$521,486
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Types de propriétés en Ligurie

1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Ligurie, Italie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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