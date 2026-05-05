Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Latium
  4. Commercial

Immobilier commercial en Latium, Italie

;
Rome
8
12 propriétés total trouvé
Commercial space in rome city center – ideal for showroom, office or investment dans Rome, Italie
TOP TOP
Commercial space in rome city center – ideal for showroom, office or investment
Rome, Italie
Surface 334 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente une unité commerciale/lab entièrement rénovée (C3/C7), parfai…
$611,243
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Italiano
Propriété commerciale 3 000 m² dans Rome, Italie
Propriété commerciale 3 000 m²
Rome, Italie
Surface 3 000 m²
Il 210518-1. Cinéma à RomeCinéma historique et prestigieux (murs et affaires) à vendre. Idéa…
$8,91M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hôtel 800 m² dans Rome, Italie
Hôtel 800 m²
Rome, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 800 m²
Il 220219. Hôtel 3* 800 m2Au coeur de Rome, dans une élégante villa du début du XXe siècle e…
$4,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale dans Rome, Italie
Propriété commerciale
Rome, Italie
PO-120521W. Bâtiment d'hôtel à vendre, 80 chambres dans le centre de RomeBâtiment à vendre p…
$30,48M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hôtel 900 m² dans Rome, Italie
Hôtel 900 m²
Rome, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 900 m²
Il 210518. Hôtel dans le centre de RomeDans le centre de l'un des quartiers les plus célèbre…
$4,16M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 2 300 m² dans Rome, Italie
Propriété commerciale 2 300 m²
Rome, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 300 m²
Il 281016-1. Bâtiment (vente) » Italie » RomeBâtiment à vendre rue del Corso, Rome Environ …
$22,27M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hôtel 912 m² dans Rome, Italie
Hôtel 912 m²
Rome, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 912 m²
Il 210518-2. Hôtel dans le centre de RomeDans le quartier historique de Rome, à proximité du…
$5,27M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hôtel 1 650 m² dans Tarquinia, Italie
Hôtel 1 650 m²
Tarquinia, Italie
Chambres 48
Nombre de salles de bains 48
Surface 1 650 m²
Поделиться с друзьями
$4,03M
Laisser une demande
Hôtel 850 m² dans Albano Laziale, Italie
Hôtel 850 m²
Albano Laziale, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 850 m²
Il 170418. Hôtel avec plage privée, sur la rive du lac AlbanoL'hôtel avec une plage privée s…
$2,34M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hôtel 1 768 m² dans Latina, Italie
Hôtel 1 768 m²
Latina, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 768 m²
Il s'agit d'un projet pilote. Offert à la vente hôtel d'exploitation Sant Antonio TermeL'hôt…
$1,99M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propriété commerciale 2 400 m² dans Rome, Italie
Propriété commerciale 2 400 m²
Rome, Italie
Surface 2 400 m²
OC-190417. Projet à Rome à 100 mètres du Colisée et des Palais ImpériauxComplexe résidentiel…
$14,07M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hôtel dans Pescosolido, Italie
Hôtel
Pescosolido, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Il s'agit d'un projet d'infrastructure. Manoir-hôtel à PessolidoA vendre est un domaine hôte…
$6,45M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Types de propriétés en Latium

hôtels
Realting.com
Aller