Maisons à vendre en Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italie

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Cavalese, Italie
Maison 2 chambres
Cavalese, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
Prix ​​sur demande
Chalet 5 chambres dans Predazzo, Italie
Chalet 5 chambres
Predazzo, Italie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
A vendre villa située dans le village de Val di Fiemme, dans un endroit pittoresque et ensol…
$855,873
Caractéristiques des propriétés en Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
