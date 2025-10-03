Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Comunita territoriale della Val di Fiemme
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italie

1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Predazzo, Italie
Chalet 5 chambres
Predazzo, Italie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
A vendre villa située dans le village de Val di Fiemme, dans un endroit pittoresque et ensol…
$855,873
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italie

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller