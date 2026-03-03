Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Côme, Italie

6 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 900 m² dans Côme, Italie
Propriété commerciale 900 m²
Côme, Italie
Surface 900 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville sur Pasquale Paoli Street – élégance, potentiel et polyvalenceSur Pasquale P…
$2,34M
Boutique 75 m² dans Menaggio, Italie
Boutique 75 m²
Menaggio, Italie
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Une chambre située dans le centre de Menajo, sur le lac de Côme, est à vendre. La chambre pe…
$292,380
Propriété commerciale 700 m² dans Acquaseria, Italie
Propriété commerciale 700 m²
Acquaseria, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 700 m²
LD-3580. Продажа агротуризма в окрестностях КомоВ Брианце, в окрестностях озера Комо, выстав…
$15,78M
Propriété commerciale 76 m² dans Campione dItalia, Italie
Propriété commerciale 76 m²
Campione dItalia, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 76 m²
The ASTOR Condominium is located in the center of Campione d'Italia. The entire building was…
$501,725
Entrepôt 849 m² dans Carlazzo, Italie
Entrepôt 849 m²
Carlazzo, Italie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 849 m²
We offer a building with an artisan, commercial and residential use for what concerns the fi…
$1,48M
Hôtel 340 m² dans Laglio, Italie
Hôtel 340 m²
Laglio, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 340 m²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
$3,71M
