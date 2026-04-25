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Immobilier commercial en Capannori, Italie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 1 274 m² dans Capannori, Italie
Propriété commerciale 1 274 m²
Capannori, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 274 m²
FP-T913. Entreprise agricole à Gragnano (Gragnano)Entreprise agricole à Gragnano, à 15 km de…
$4,69M
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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