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Penthouse 2 chambres dans Tel-Aviv, Israël
Penthouse 2 chambres
Tel-Aviv, Israël
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 5/5
Mini-Penthouse à Holon, Zamenhof St.Le seul appartement à son étage, dans un nouveau bâtimen…
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