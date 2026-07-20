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Penthouses à vendre en Raanana, Israël

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Penthouse 5 chambres dans Raanana, Israël
Penthouse 5 chambres
Raanana, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 120 m²
NOUVEAU PROGRAMME EN PRÉVENTE – RA'ANANA | RUE HAGALIL Mardochée Khayat est fier de vous pr…
$1,59M
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Penthouse 5 chambres dans Raanana, Israël
Penthouse 5 chambres
Raanana, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 135 m²
Projet Hagalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet ré…
$2,36M
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